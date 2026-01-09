La captura de Nicolás Maduro sin mandato del Consejo de Seguridad, junto a amenazas estadounidenses sobre Groenlandia, sitúan a la ONU ante una de las crisis más delicadas para su credibilidad en décadas, cuestionando su rol como garante del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

Más allá de condenas por violación de soberanía, la operación en Venezuela reaviva escepticismo en pasillos onusianos sobre capacidad para frenar acciones unilaterales de grandes potencias. «Hay norma básica: Estados no atacan ni capturan líderes de otros Estados», dice a EFE Thomas G. Weiss (CUNY). Gobiernos están «alarmados» por precedente: «Líderes humillados reaccionan agresivamente».

Para académicos, el problema trasciende la operación –ordenada por Trump contra narcotráfico bajo interpretación «extremadamente amplia» de legítima defensa– y afecta autoridad ONU. «EE.UU. actúa a voluntad en hemisferio que considera esfera natural», critica Weiss.

«¿Qué clase de organización es esta?»

Alcance se evidenció en sesión urgente del Consejo Seguridad (lunes): embajador Mike Waltz cuestionó legitimidad: «¿Si ONU trata igual a presidente democrático que narco-terrorista, qué clase de organización es esta?».

Miércoles, Trump firmó orden ejecutiva retirando a EE.UU. de 66 organismos internacionales –31 del ecosistema ONU– y abandonando tratados contrarios a intereses nacionales. Richard Gowan (Crisis Group) califica momento «especialmente grave»: superpotencia fundacional ONU viola obligaciones legales fundamentales del orden Carta.

Errol Mendes (Toronto) ve «doble rasero»: Washington se reserva actuar cuando conviene, debilitando credibilidad ONU y reforzando narrativa China-Rusia. Weiss resume clima desconfiado: «Derecho internacional es Santa Claus: crees que existe, parece importante; no, desaparece».

Guterres «silbando al viento»

ONU tiene margen reacción limitado: Consejo paralizado por vetos, influencia Guterres mínima. «Silba al viento; palabras poco peso ante potencias. ONU, con problemas financiación, lejos de lo que debía ser», indica Weiss. Critica tibieza europeos; lógica mercantilista grandes vs pequeños prevalece.

EE.UU. usa ONU «selectivamente» (vetos Gaza, Irak), pero esta administración muestra «poco interés derecho internacional».

Riesgo: normalizar ataques líderes/apropiación recursos como política exterior habitual. Weiss: «Retrotrae a militarización que provocaron dos guerras mundiales con 50 millones muertos. Trump normaliza ley del más fuerte».

Mendes: Rusia-China, aunque critican, complacidas por precedente violaciones en «esferas influencia». «Credibilidad sistema destruida así no se recupera», concluye Weiss.