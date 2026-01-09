Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia, informó este jueves que no hay novedades sobre su esposo Rafael Tudares Bracho -detenido desde hace un año-, pese al anuncio de Jorge Rodríguez (AN) de liberar «un número importante» de presos políticos.

«Luego de recorridos por centros de detención, reitero: sigue injustamente privado de libertad», escribió en X. Denuncia falta de comunicación directa/indirecta.

Tudares fue arrestado el 7 ene 2025 -pre investidura Maduro-, con Carlos Correa (excarcelado) y Enrique Márquez (liberado). González prometió informar novedades.

Familias de exdiputado Juan Pablo Guanipa (detenido may 2025), Márquez y activista Javier Tarazona reportan igual opacidad en redes.

Cerca de 100 familiares vigilan afueras de El Helicoide (Caracas) y El Rodeo I (Miranda).

Rodríguez calificó el «gesto unilateral» para «paz y convivencia», sin cifras ni lista, en interinato Delcy Rodríguez post-captura Maduro por EE.UU. (3 ene). Trump mencionó cierre de «cámara torturas» en Caracas.