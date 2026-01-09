La operación militar de Donald Trump en Venezuela del 3 de enero, que capturó a Nicolás Maduro, ha sido «un golpe de efecto» que dejó al mundo boquiabierto pero «a pesar de su espectacularidad, ahora empieza lo más complicado», tanto por controlar la transición política como cumplir objetivos geoestratégicos en Latinoamérica, explicó a EFE Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano.
Malamud duda que empresas estadounidenses se impliquen «intensamente» como propone Trump para financiar cambio con petróleo venezolano, ante «convulso panorama». Enumeró actores armados que dificultan transición ordenada: «grupos chavistas, Tren de Aragua, ELN, disidencias FARC, células de Hizbulá asentadas en Venezuela».
«Opositores pueden empezar a pensar en lucha armada si expectativas se frustran», advierte. Dentro del chavismo, «contradicciones se acentúan por deseo de protagonismo y desconfianza: ¿quién traicionó a Maduro?». Militares podrían sumarse si se les exige responsabilidad por apoyo al régimen, algo improbable mientras chavismo persista.
Necesidad de control sin segunda incursión –riesgo vidas humanas– explica que Trump negocie con régimen y arrincone oposición, según Malamud.
Colombia, México y Cuba en la mira
Sobre expansionismo Trump, «mira está en Colombia y México, pero ninguno es como Venezuela». «Sus presidentes no carecen legitimidad de Maduro ni se les monta caso narcotráfico fácilmente». Cuba, en «delicada situación interna», debe tomar «muy en serio» amenazas de Marco Rubio.
Tras petróleo/narcotráfico, Malamud enfatiza «trasfondo geopolítico: sueño imperial Trump de dominar Latinoamérica excluyendo otras potencias, especialmente China». Rubio «apuesta por aventura latinoamericana» para liderar sucesión ante J.D. Vance en elecciones 2028 (corrección contextual).
Ni aliados Trump como Jair Bolsonaro ni Javier Milei avanzaron: «Bolsonaro retrocedió ante exportadores carne; EE.UU. no sustituye a China como importador soja argentina». «Se abren interrogantes», concluye, pero «Trump demostró que nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) es más que retórica».
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!