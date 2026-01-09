China respaldará «firmemente» a Venezuela en defensa de su soberanía y seguridad «sin importar la evolución política», reafirmó este viernes la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning.

«Apoyamos a Caracas en salvaguardar soberanía, dignidad y seguridad nacional», dijo en rueda de prensa. Pekín mantiene «sólida comunicación» con el Gobierno y se compromete a «profundizar cooperación práctica para desarrollo común».

China, aliado clave de Venezuela (préstamos $60 mil millones 2007-2025), condenó la operación EE.UU. que capturó a Nicolás Maduro el 3 de enero por «narcoterrorismo», exigiendo juicio justo. No menciona detención de Cilia Flores.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió ayer con embajador chino Lan Hu, destacando la «posición firme» de Pekín contra la «violación del derecho internacional».

Funcionarios de Trump comunicaron a Rodríguez, vía ABC, que Venezuela debe cortar lazos con China, Rusia, Irán y Cuba para reanudar exportaciones petroleras bajo supervisión estadounidense.