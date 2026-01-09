Un trágico accidente de tránsito en la Troncal 10, a la altura de Tumeremo, municipio Sifontes, dejó un fallecido y una mujer gravemente herida.

La víctima mortal fue Alejandro Yepez, residente local, embestido por un camión cava cuyo conductor se dio a la fuga, la pareja se movilizaban en una moto cuando fueron atropellados por el chofer del vehículo en fuga.

El siniestro ocurrió en horas de la tarde de este jueves en esta vía minera, donde circulan pesados vehículos de extracción. Testigos relataron que Yepez transitaba a pie cuando el camión lo arrolló violentamente y huyó sin auxiliar, rumbo sur.

En el impacto resultó herida una mujer no identificada, de pronóstico reservado, trasladada de urgencia al Hospital de Tumeremo.

Protección Civil Bolívar reporta 40% de accidentes en Troncal 10 por sobrecarga de camiones cava en 2025; es el tercer atropello fatal en el sector este año.