Un turista alemán de 26 años, identificado como Leif Elxnat, fue asesinado a balazos durante un intento de robo mientras se desplazaba en motocicleta por una vía del municipio de Uribia, en La Guajira, informaron autoridades locales.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en la Troncal del Caribe, sector rural cercano al casco urbano, alrededor de las 6:00 pm.

Dos sujetos en moto interceptaron a la víctima para hurtarle pertenencias; al frustrarse el robo, uno de los agresores disparó, causándole herida mortal en el tórax. Elxnat falleció en el lugar pese a atención inmediata.

La zona, de alta circulación turística hacia Cabo de la Vela y wayúu, registra aumento del 25% en robos violentos en 2025 (Minga Policial), con «motochorros» como patrón común. Recuerda el caso de un turista italiano asesinado en Riohacha en 2024 por asalto similar.

La Policía Guajira activó el GAULA y CTI para identificar a los responsables vía cámaras y testigos.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Maicao para necropsia. La Cancillería colombiana notificó a la embajada alemana, que lamentó el suceso y pidió celeridad judicial.