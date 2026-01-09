Un hombre de 30 años se suicidó colgándose con los cordones de sus zapatillas en el baño de un avión comercial durante el vuelo 2594 de S7 Airlines, que cubría la ruta Abakán-Moscú, informaron hoy medios rusos como TASS y RIA Novosti.

El incidente ocurrió en el trayecto desde Abakán, capital de la República de Jakasia (Siberia), hasta el aeropuerto Domodédovo, en la provincia de Moscú. La tripulación descubrió el cuerpo sin signos vitales aproximadamente 20 minutos antes del aterrizaje, tras alertas de pasajeros.

Tras tocar pista, el avión quedó en tierra mientras equipos de emergencias y forenses retiraban el cadáver, generando retrasos de hasta dos horas para los demás viajeros. S7 Airlines confirmó el hecho y activó protocolos de apoyo psicológico a bordo, sin revelar la identidad del fallecido por respeto a la privacidad.

Este es al menos el quinto suicidio reportado en vuelos rusos en 2025, según datos de la Agencia Federal de Transporte Aéreo (Rosaviatsiya). Jakasia registra tasas elevadas de suicidio (35 por 100.000 habitantes, per Rosstat 2025), vinculadas a aislamiento siberiano, alcoholismo y depresión post-pandemia.

Desde 2024, aerolíneas como S7 y Aeroflot prohíben cordones sueltos en vuelos domésticos tras casos similares (ej. un intento frustrado en un vuelo Novosibirsk-Moscú en julio 2024). Expertos llaman a revisiones de baños aéreos para prevenir riesgos.

La investigación preliminar apunta a causas personales; no se reportan amenazas de seguridad. S7 lamentó la tragedia y reiteró medidas de vigilancia en cabinas.