El presidente Donald Trump anunció este viernes la cancelación de una «segunda ola de ataques» prevista contra Venezuela, por la cooperación del país sudamericano tras la captura de Nicolás Maduro.

En Truth Social -retuiteado por Estado en X-, Trump elogió las excarcelaciones de «gran número de presos políticos» como «gesto importante e inteligente» de «búsqueda de paz». «Parece innecesaria», escribió.

«EE.UU. y Venezuela trabajan juntos en reconstrucción moderna de infraestructura petróleo y gas», agregó. «Gracias a esto, cancelo la segunda ola prevista inicialmente. Barcos permanecen por seguridad».

Reiteró reunión este viernes en Casa Blanca con grandes petroleras, que invertirán «al menos $100 mil millones» en crudo venezolano, bajo interinato Delcy Rodríguez y supervisión estadounidense.