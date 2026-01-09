La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) reportó este viernes (8:30 VET/12:30 GMT) solo 11 liberaciones confirmadas tras anuncio de Jorge Rodríguez (AN) de «número importante», exigiendo soltar a todos los presos políticos (800-1.000 per ONG).
En X, la coalición opositora (liderada por Edmundo González, exiliado reclamante presidencia 2024) indicó sin reportes nuevos desde 1:00 VET (5:00 GMT). «Seguimos atentos y exigimos liberación total».
Foro Penal confirmó ocho hasta 12:00 GMT: excandidato Enrique Márquez, Biagio Pilieri (colaborador Machado) y cinco españoles. Registra 863 presos al 29 dic 2025.
Comité por la Libertad de Presos Políticos demanda «información verificable, respeto a familias y fin del silencio como tortura psicológica». Justicia, Encuentro y Perdón eleva a 1.011.
Anuncio es primera acción interinato Delcy Rodríguez (cuñada Jorge) post-captura Maduro por EE.UU. (3 ene), abriendo transición con Trump: reconstrucción petrolera.
