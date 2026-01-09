La Alcaldía del municipio El Callao ha suspendido las actividades programadas para la temporada de precarnaval 2026, luego que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez decretara duelo nacional por siete días el día martes en memoria de los fallecidos el pasado 3 de enero.

El alcalde Jesús Coromoto Lugo dijo, a través de un comunicado, que esta decisión busca reafirmar a El Callao como un municipio de paz, actuando en estricto cumplimiento de los deberes ciudadanos enmarcados en la Constitución.

«Entendemos la preocupación de nuestros cultores, amigos y visitantes, pero en estos momentos necesitamos de su buena voluntad», reza el comunicado, haciendo un llamado a la comprensión de la comunidad ante este paréntesis en la agenda festiva.

Pese a la pausa de los eventos precarnaval, la municipalidad aclaró que la celebración central de los Carnavales de El Callao no se han suspendido y se mantienen las fechas principales, que van del 14 al 17 de febrero.

La Alcaldía apuntó que, una vez finalizado el tiempo de duelo, se retomará la programación «siempre y cuando no existan nuevas disposiciones oficiales por parte del Ejecutivo nacional o regional».

Para cerrar, hizo un llamado a la población callaoense, a los grupos de calipso y a los turistas estar atente a los canales oficiales de la Alcaldía de El Callao para futuros detalles o actualizaciones sobre el reinicio de las actividades culturales.