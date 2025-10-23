En una operación que refleja la intensificación de la lucha contra el narcotráfico en la región, el Departamento de Guerra de EE.UU. informó este jueves que realizó un nuevo «ataque cinético letal» contra una embarcación en el océano Pacífico, específicamente frente a las costas de Colombia, donde se presume que viajaban narcotraficantes vinculados a organizaciones terroristas.

El secretario Pete Hegseth difundió la noticia a través de su cuenta en Truth Social, asegurando que los tres tripulantes de la embarcación murieron en el ataque ordenado por el presidente Donald Trump.

Según las declaraciones, las fuerzas estadounidenses identificaron a la nave por su supuesta participación en ilícitos y la destruyeron en aguas internacionales.

Noveno ataque

Este sería el noveno ataque conocido de EE.UU. en la región, y el segundo en menos de 24 horas en el Pacífico, en un operativo que, según Washington, busca reducir la expansión del narcotráfico y el crimen organizado en el hemisferio.

La operación ha sido criticada por el gobierno de Colombia, que rechaza tajantemente estas acciones sin consulta previa, alegando vulneración de su soberanía.

El presidente colombiano Gustavo Petro ha denunciado públicamente el uso «ilegal y violento» de la fuerza por parte de EE.UU., exigiendo respeto por la integridad de su nación. La tensión diplomática se mantiene en aumento mientras la lucha contra las organizaciones narcotraficantes continúa en el centro del escenario regional.