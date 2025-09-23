El Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se conmemora cada año el 23 de septiembre.

Esta fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.

El 23 de septiembre fue elegido para esta conmemoración debido a que, en 1913, se promulgó en Argentina la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil, un hito importante en la lucha contra esta forma de explotación.

El propósito de este día es crear conciencia sobre la gravedad de la explotación sexual y la trata de personas, que es una de las violaciones de derechos humanos más serias y extendidas a nivel global.

OTRAS EFEMÉRIDES

1808: Llega al puerto de La Guaira en la fragata Fénix la primera imprenta de Venezuela.

1879: Procter & Gamble registra Ivory como el nombre de su nuevo producto de jabón.

1889: Fundan la compañía Nintendo.

1933: Fundan Toyota Motor Corporation.

1955: Crean la C.A. Ron Santa Teresa.

1957: La Catedral de Caracas declarada como Monumento Histórico Nacional.

1922: Estados Unidos realiza su última prueba nuclear.

2002: Lanzan el navegador web Mozilla Firefox.

2004: Realizan primera entrega de los Premios Juventud.

2008: Lanzan primera versión oficial del sistema operativo Android 1.0.

NACIMIENTOS

1767: Nace Lino de Clemente | Militar y político venezolano.

1838: Nace Victoria Woodhull | Agente de bolsa, política, periodista, activista por los derechos de las mujeres y escritora estadounidense.

1917: Nace Rodolfo Guzmán Huerta | Luchador profesional y actor mexicano.

1934: Nace Julio Iglesias | Cantante, compositor y empresario español.

1988: Nace Juan Martín del Potro | Tenista argentino.

FALLECIMIENTOS

1939: Muere Sigmund Freud | Médico neurólogo austriaco de origen judío.

1973: Muere Pablo Neruda | Poeta, escritor y político chileno, ganador del Premio Nobel de Literatura.

1992: Muere Arístides Bastidas | Periodista y educador venezolano.

2018: Muere Charles K. Kao | Ingeniero eléctrico, profesor e investigador chino.

2021: Muere Roberto Roena | Bongosero, percusionista, bailarín de salsa y director de orquesta puertorriqueño.

2021: Muere Jorge Urosa Savino | Sacerdote, arzobispo y cardenal católico venezolano.