Cuadrillas de la Secretaría de Mantenimiento y Servicios Generales de la Gobernación se activaron para atender de manera integral un tramo de 6 a 8 kilómetros.

El despliegue incluye labores de desmalezamiento, saneamiento ambiental, poda controlada de árboles en situación de riesgo, recolección de desechos y limpieza en puntos estratégicos.

Estas acciones fortalecen la seguridad y la movilidad vial de los habitantes, y además contribuyen con la transformación urbanística, el desarrollo sostenible y el bienestar de toda la población.