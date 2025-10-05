El Día Nacional de la Salsa en Venezuela se celebra cada 5 de octubre y fue decretado por el presidente Nicolás Maduro en el año 2020 (Gaceta Oficial N° 41.985). La iniciativa surgió del movimiento salsero venezolano y fue impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Se recolectaron más de 1.400 firmas por parte de artistas, cultores y creadores, con el apoyo de la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM) y la Fundación Corazón Salsero, para solicitar la oficialización de la fecha.

La elección del 5 de octubre es para rendir homenaje al locutor y presentador venezolano Phidias Danilo Escalona, nacido el 5 de octubre del año 1933.

Se le reconoce a Escalona como la persona que popularizó y acuñó el término «Salsa» para nombrar al conjunto de ritmos musicales afrocaribeños en Venezuela, a través de su programa radial. Su famosa frase era una invitación a pedir «¡Pásame la salsa!».

Esta celebración busca destacar la importancia del género en la identidad sociocultural venezolana y reconocer la contribución de sus artistas y cultores a este género musical.

OTRAS EFEMÉRIDES

1583: El Día que Nunca Existió.

1893: Crean la empresa de telecomunicaciones estadounidense, American Telephone & Telegraph, AT&T, Inc.

1937: La Liga Venezolana de Fútbol, LVF se afilia a la FIFA.

1948: Crean la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

1988: Realizan el plebiscito nacional de Chile, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

2021: Microsoft lanza Windows 11.

Día Mundial de los Docentes.

Día Internacional de la Educación Vial.

NACIMIENTOS

1889: Nace Teresa de la Parra | Escritora venezolana.

1902: Nace Ray Kroc | Empresario estadounidense.

1933: Nace Phidias Danilo Escalona | Locutor y presentador venezolano.

1965: Nace Lorenzo Mendoza | Ingeniero industrial y empresario venezolano.

FALLECIMIENTOS

1845: Muere Francisco Tomás Morales | Militar español.

1918: Muere Roland Garros | Aviador francés, pionero de la aviación.

2001: Muere Emilie Schindler | Activista por los derechos humanos alemana.

2011: Muere Steve Jobs | Empresario estadounidense, cofundador de Apple.

2019: Muere Antonio Pasquali | Escritor, educador y comunicólogo venezolano.