El Día Internacional de la No Violencia se celebra anualmente el 2 de octubre. Esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 (a través de la resolución A/RES/61/271) para conmemorar el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia, también conocida como resistencia no violenta.
El objetivo de este día es difundir el mensaje de la no violencia a través de la educación y la concienciación pública, reafirmando la importancia universal de este principio para construir una cultura de paz, tolerancia y comprensión.
OTRAS EFEMÉRIDES
1928: Fundan el Opus De.
1950: Transmiten primer episodio de Snoopy.
1955: La Universidad de Pensilvania a las 23:45 desactiva para siempre la Computadora ENIAC.
1997: Firman el Tratado de Ámsterdam.
Día de Stan Lee.
Día Mundial de la Educación Social.
Día del Dietista y Nutricionista.
NACIMIENTOS
1869: Nace Mahatma Gandhi | Pacifista, político y abogado hinduista indio.
1973: Nace Daniela Larreal | Ciclista venezolana especializada en ciclismo en pista.
FALLECIMIENTOS
1931: Muere Thomas Lipton | Comerciante y empresario escocés.
