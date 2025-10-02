El Día Internacional de la No Violencia se celebra anualmente el 2 de octubre. Esta fecha fue designada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007 (a través de la resolución A/RES/61/271) para conmemorar el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia, también conocida como resistencia no violenta.

El objetivo de este día es difundir el mensaje de la no violencia a través de la educación y la concienciación pública, reafirmando la importancia universal de este principio para construir una cultura de paz, tolerancia y comprensión.

OTRAS EFEMÉRIDES

1928: Fundan el Opus De.

1950: Transmiten primer episodio de Snoopy.

1955: La Universidad de Pensilvania a las 23:45 desactiva para siempre la Computadora ENIAC.

1997: Firman el Tratado de Ámsterdam.

Día de Stan Lee.

Día Mundial de la Educación Social.

Día del Dietista y Nutricionista.

NACIMIENTOS

1869: Nace Mahatma Gandhi | Pacifista, político y abogado hinduista indio.

1973: Nace Daniela Larreal | Ciclista venezolana especializada en ciclismo en pista.

FALLECIMIENTOS

1931: Muere Thomas Lipton | Comerciante y empresario escocés.