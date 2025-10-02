Un apagón masivo registrado en horas de la tarde de este miércoles, ha dejado sin luz a varios sectores, pertenecientes a la parroquia Unare de Puerto Ordaz, superando las cuatro horas sin el servicio.

Entre los afectados se encuentran El Guamo, Caimito, Villa Icabarú, Paratepuy, Sierra Parima, Loma Linda y Camino Real.

El corte de luz comenzó aproximadamente a las 4:30 de la tarde.

Aparentemente, la causa del apagón se debió a que un cable subterráneo se quemó.

Aunque no hay información oficial, se pudo conocer que la cuadrilla de Corpoelec se encuentran en el lugar trabajando para solventar la situación, sin embargo, no detallaron el tiempo estimado de la reparación.