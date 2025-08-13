Este miércoles fue rehabilitado, en menos de 48 horas, el tramo vial afectado en el puente La Piedra que atraviesa el río Payarita en la troncal 02 del municipio Pedro Camejo, en el estado Apure; la misma que había sido restringida por una socavación.

A través de la red social Instagram, el secretario de seguridad ciudadana de Apure, Ramón Cabeza, informó que «en un perfecto nivel de coordinación, articulación y trabajo en equipo desplegado por funcionarios policiales de la Policía Nacional y Policía Estadal», las autoridades activaron un dispositivo especial de seguridad y control vial para el resguardo de los conductores.

En ese contexto, Cabeza detalló que para horas del mediodía del 11 de agosto, los trabajos de recuperación alcanzaron el 95 % de ejecución, «los cuales conformaron la colocación de más de tres mil sacos de material granular que permitieron la recuperación de la falla de socavación y pérdida de talud que originó el colapso parcial de la carpeta de rodamiento».

«Para horas finales de la madrugada, los trabajos alcanzaron el 98 % de recuperación de la falla presentada, permitiendo recuperar en su totalidad el tránsito vehicular por el eje de este importante tramo», puntualizó.

Asimismo, manifestó que los niveles del caudal del río Payara aún presentan significativa fuerza hidráulica, por lo que mantiene afectada el área con inundaciones.

Es importante resaltar que ese eje vial que se vio afectado tras la crecida del río Payara, derivada de las constantes precipitaciones, comunica importantes poblaciones entre los estados Apure, Amazonas y Bolívar en el sur del territorio nacional.