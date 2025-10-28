El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo una operación en aguas internacionales del océano Pacífico, frente a las costas de Colombia, en la que atacó cuatro lanchas vinculadas al narcotráfico, causando la muerte de 14 personas, según informó el secretario de Guerra Pete Hegseth.

Hegseth detalló en X que siguiendo las instrucciones del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra ejecutó tres ataques cinéticos letales contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas (DTO) dedicadas al tráfico de narcóticos en el Pacífico oriental. Durante estas acciones, ocho narcoterroristas murieron en el primer ataque, cuatro en el segundo y tres en el tercero, con un único sobreviviente rescatado bajo los protocolos internacionales.

El secretario afirmó que no hubo bajas entre las tropas estadounidenses y que las autoridades mexicanas asumieron la coordinación del rescate. Comparó a los narcoterroristas con Al-Qaeda en términos de las amenazas que representan para EE.UU., asegurando que serán tratados de igual forma.

Administración Trump

Este es el undécimo operativo reportado contra embarcaciones narcotraficantes que la Administración Trump ha ejecutado desde el inicio de esta ofensiva, que se desarrolló primero en el Caribe y luego se extendió al Pacífico, con cerca de sesenta vidas cobradas.

La inteligencia estadounidense identificó las lanchas que transitaban rutas conocidas de narcotráfico transportando drogas. Estos ataques incrementan las tensiones entre EE.UU. y países como Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido señalados por Trump como promotores del narcotráfico.

Para reforzar la presencia y capabilidad militar, EE.UU. desplegó recientemente en el Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, su nave más moderna, que se suma a una flota importante que ya opera en la zona.