La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) interceptó una aeronave proveniente de las islas del Caribe que ingresó a territorio venezolano de manera «furtiva» y sin autorización, informó el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lárez.

A través de Instagram, Hernández Lárez detalló que la nave -vinculada al narcotráfico, según varias instituciones militares- despegó desde un lugar que no precisó con el transpondedor apagado -un dispositivo que responde a las señales de radar- y suprimió las comunicaciones.

El jefe militar aseguró que detectaron la avioneta con los radares y la declararon «blanco de interés», por lo que los medios de defensa aérea y aeronaves militares venezolanas procedieron a la interceptación.

La aeronave -identificada por Hernández Lárez como CESSNA 310, siglas XBRED- se dirigió al estado Apure y aterrizó en una «pista fronteriza no autorizada» del municipio Rómulo Gallegos, por lo que se procedió a la interceptación en tierra.