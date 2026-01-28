El mundo del doblaje latinoamericano se encuentra de luto tras la partida de Alexis Ortega, actor mexicano reconocido por prestar su voz a Peter Parker (Spider-Man) en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El actor falleció el pasado 24 de enero a los 38 años, una noticia que ha conmocionado a colegas y fanáticos del cine y la animación.

La noticia se confirmó el lunes por el portal especializado World Dubbing News a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Hasta el momento, las causas de su deceso no han sido reveladas de manera oficial.

Alexis Ortega: El eco de un superhéroe

Nacido el 31 de agosto de 1987, Ortega inició su trayectoria profesional en 2013. Gracias a su talento, no tardó en consolidarse como una de las voces jóvenes más influyentes de la industria.

Su papel más icónico fue, sin duda, la interpretación al español de Tom Holland en hitos cinematográficos como Capitán América: Civil War (2016), Spider-Man: Homecoming (2017) y Avengers: Infinity War (2018).

Su estilo —caracterizado por una mezcla de carisma juvenil y profundidad emotiva— logró que su interpretación de Peter Parker conectara de forma única con toda una generación de seguidores en América Latina.

Hoy, su voz queda inmortalizada como un referente fundamental del cine contemporáneo de superhéroes.