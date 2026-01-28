El colombiano J Balvin, la mexicana Diana Flores y el miembro del salón de la Fama Deion Sanders encabezan la lista de estrellas que participarán en el ‘Flag Football Game’ del Super Bowl LX de la NFL.

«Ser parte de este gran partido de flag football en la semana del Super Bowl será increíble. Estoy listo para liderar a mi equipo, ponerle onda y ofrecer un espectáculo divertido que los aficionados recordarán», afirmó Balvin.

El ‘Flag Football Game’ se realizará en el Moscone Center de San Francisco, California, el próximo 7 de febrero, un día antes del Super Bowl LX de la NFL, que tendrá como sede el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Este partido, que organizan en asociación la NFL y YouTube, contará con dos equipos conformados con estrellas del mundo de la música, atletas, leyendas de la liga y creadores de contenido de las redes sociales.

Participantes

Además de Diana Flores, embajadora de la NFL y capitana de la selección mexicana de flag football, también participará Ashlea Klam, figura de la selección estadounidense de este deporte que se ha convertido en una prioridad para la National Football League por su aceptación en el programa de los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Los capitanes de los equipos serán J Balvin, ganador de cinco Grammy Latinos, y Druski, comediante e ‘influencer’ estadounidense.

«Estoy entusiasmado de participar en el ‘Flag Football Game’. En la secundaria jugué flag football en mi escuela secundaria, así que espero tener una intensidad similar en el campo el próximo 7 de febrero», señaló Druski.

Entre las estrellas del fútbol americano destacan los quarterbacks Cam Newton y Michael Vick, quienes comandarán las ofensivas de cada uno de los equipos, además de Deion Sanders, dos veces campeón del Super Bowl, quien será uno de los entrenadores.

Ian Trombetta, vicepresidente de marketing social, influencers y de contenido de la NFL, confió en que esta tercera edición del ‘Flag Football Game’ superé los seis millones de visualizaciones que alcanzaron en la previa del Super Bowl LIX, del año pasado.

«Este ‘Flag Football Game’ se ha convertido en uno de los eventos más esperados por los aficionados en la semana del Super Bowl. Este evento une al deporte, entretenimiento y cultura de una manera auténtica», afirmó Ian Trombetta.