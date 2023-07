Desde hace un mes no se pasan consultas de cirugía menor ambulatoria, ginecología y otras, motivado a que los galenos entre ellos, el Dr. Eduardo Zaraza, Ramón Perdomo y otros médicos, les fueron suspendidas las consultas y presencia en el Ambulatorio Popular Tipo III San Antonio, de la comunidad con el mismo homónimo, así lo manifestó Luisa Ortiz, quien solicitó a las autoridades de salud, darle nuevamente la participación en ese centro de salud, a los antes mencionados.

“No se trata de una ideología política, o si es rojo, amarillo o azul, se trata de ayudar a muchas familias que no cuentan con recursos para cancelar una cirugía ambulatoria, o hacerse una citología, o sencillamente extraerse una muela, señores del ISP, pónganse las manos en el corazón y permitan la entrada o consultas a los profesionales de la salud que allí pasaban consultas”, resaltó Ortiz.

Un Programa, Una Consulta

Para el Dr. Eduardo Zaraza, médico cirujano, expresó, “pude desarrollar un programa de consulta especializada y cirugías menores ambulatorias en un lapso de 2 años y 7 meses, con mucha responsabilidad y apoyo incondicional a los habitantes de San Antonio y otros sectores, acudiendo al ambulatorio y por invitación de su coordinador Dr. Luis Américo Rodríguez, a sabiendas que el mismo recibe dotaciones y donaciones de una transnacional, llamada Fundación RED”.

Explicó que, así como el, otros galenos con una actitud altruista, “como es el caso del Dr. Antonio Rodríguez, odontólogos que cumplían una labor social en ese espacio, Dr. Oncólogo Ramón Perdomo y mi persona, veníamos colaborando con la comunidad de San Antonio, donde también fui acompañado de médicos de pregrado y recién graduados, quienes observaban el tipo de actividad que venia ejecutando dentro del ambulatorio”.

Zaraza acotó, que todo el trabajo realizado durante más de dos años, fue con la finalidad de ayudar a los más necesitados, quienes por lo general no contaban con recursos para trasladarse a un centro de salud privado, “me llama mucho la atención, que lejos de colaborar las autoridades locales, se deslindan de este tipo de cosas y lo que hacen es entorpecer, no sólo en el ambulatorio, también en las Iglesias Católicas y Cristianas”.

“Seguiré con mi labor”

El Dr. Recordó que no sólo la comunidad de San Antonio era atendida, sino también todo el municipio Piar, parroquias y municipios del Sur, “seguiré llevando a cabo esta hermosa labor que me mueve con un gran sentimiento humano por ayudar al prójimo, pues, en este momento de crisis social que vive el país, mi deber es ayudar a los necesitados, debemos ser solidarios para garantizar la supervivencia de los más vulnerables, lo que quisimos he hicimos en el Ambulatorio fue colaborar, no se cobró a los pacientes, sólo que donarán si podían desinfectantes como Cloro y Detergente, para mantener limpio el centro de salud”.

Finalizó, que hoy toda la colectividad de Piar, se ha quedado sin la atención de especialistas que colaboraban con los pacientes, “mantengo mi disposición absoluta y desprendida de todo perjuicio”.