Lili Estefan y Raúl de Molina llevan 25 años al frente de “El Gordo y la Flaca”, siendo el programa de entretenimiento en español más exitoso de la cadena Univisión, y ahora, recibirán el reconocimiento de la Cámara de Comercio de Hollywood, la cual ha anunciado que los conductores formarán parte del Paseo de la Fama de Hollywood del 2024.

El programa ha sido la escuela de muchos periodistas y conductores, así como el espacio donde se han dado a conocer las exclusivas más impactantes del medio artístico, es por eso que los conductores serán honrados en la categoría «Televisión».

Asimismo, la noticia fue tomada con mucha alegría por ambos animadores. El anuncio fue publicado en el Instagram oficial del programa y los seguidores de este espacio televisivo aprovecharon para felicitarlos por este nuevo logro.

«Me tomó de sorpresa todo esto (…) Estoy feliz, no solo por mí, sino por mi querida Lili Estefan», indicó el presentador durante la trasmisión del programa, tras conocer que estarán en el paseo de la fama de Hollywood.

Al igual que Raúl, la cubana Lili no aguantó las lágrimas de felicidad y no podía creerse lo que estaba pasando. «Te dicen conéctate, va a haber un anuncio importante, pero nadie nos explicó lo que era. Estás en casa, tranquila. Yo he llorado, ustedes no se imaginan la emoción», fueron parte de las palabras de la presentadora.

El próximo año, recibirán el honor de la estrella de Hollywood junto con otras 30 celebridades, entre ellas figuran el fallecido actor Chadwick Boseman, la cantante Gwen Stefani, el jefe de Marvel Kevin Feige, la actriz Kerry Washington y la leyenda del tenis Billie Jean King 4, en una doble ceremonia que promete ser histórica.