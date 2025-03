Es probable que no puedas superar lo que hizo la estrella en ascenso venezolana de los Cerveceros, Jackson Chourio, quien cumplió 21 años el martes. A la misma edad en que un típico estudiante universitario de tercer año comienza a preocuparse por la vida en el mundo real, Chourio ya ha firmado un contrato récord, ha jugado toda una temporada como el jugador más joven en las Grandes Ligas, se ha convertido en el jugador más joven en conseguir una temporada 20-20 y ha recibido votos para el Premio Novato del Año y JMV de la Liga Nacional.

El cumpleaños 21 de Ashby no estuvo al mismo nivel de Chourio. El zurdo y Brice Turang compartían un apartamento en un sótano en el 2019 mientras jugaban en Clase-A Avanzada Wisconsin, donde su familia anfitriona, los Becks, preparó enchiladas para el cumpleaños de Ashby. Las acompañó con una de las cervezas favoritas del estado de Wisconsin, una New Glarus Spotted Cow.

Otras historias ilustran lo diferente que era la vida a los 21 años para los compañeros de Chourio. Brandon Woodruff jugó blackjack con algunos amigos en un casino en Filadelfia, Mississippi, cuando cumplió 21 años en el 2014, cuando todavía faltaban meses para que los Cerveceros lo seleccionaran en el Draft.

Aaron Civale estaba apenas a un par de días de ser elegido por Cleveland en la tercera ronda del Draft del 2016 y estaba reflexionando sobre cómo sería la vida en el béisbol profesional. Sal Frelick todavía estaba limitado por las restricciones de COVID cuando cumplió 21 años en el 2021, por lo que brindó en casa con sus siete compañeros de habitación en la Universidad de Boston.

Otros jugadores no estaban tan avanzados en el béisbol, pero sí en la vida. El receptor Eric Haase ya estaba casado cuando cumplió 21 años en el 2013, tras haber contraído matrimonio con su novia de la escuela secundaria el año anterior, pero todavía faltaban cinco años para que debutara en las Mayores. En lugar de desafiar el frío de Detroit en esa noche de diciembre, Eric y María celebraron la ocasión quedándose en casa.

Jacob Misiorowski estaba en un avión con destino a Clase-A Carolina el 3 de abril del 2023, y tomó su primera bebida legalmente a 30,000 pies de altura.

El dominicano Freddy Peralta también estaba en Clase-A cuando cumplió 21 años en el 2017, y recuerda que sus compañeros lo sorprendieron con un pastel. Fue la primera fiesta de cumpleaños de Peralta desde el 2013, el año en que firmó su primer contrato profesional con Seattle.

El serpentinero quisqueyano anticipa grandes cosas de Chourio en su segundo año con los Cerveceros.

«Me dijo que está trabajando en la fuerza de su brazo», declaró Peralta.

«Le digo todo el tiempo, ‘Oye, más vale que retires a algunos corredores. Si tengo a alguien en la tercera base y hay un elevado, ¡sácalo!’ Está trabajando».

«Es genial tener 20, 21 años y ya tener un año completo de servicio en tu historial», expresó el guardabosque Garrett Mitchell, quien pasó su cumpleaños 21 de discoteca en discoteca en Las Vegas con su padre, tíos y primos.

«Y es bastante bueno, ¿cierto?».

Al igual que Mitchell, el cumpleaños de Christian Yelich cae durante la temporada muerta, por eso salió con amigos en el sur de California para celebrar su cumpleaños 21 en el 2012.

Los detalles terminaron ahí.

«Ni quieres saber», expresó Yelich, sonriendo. «Mi celebración de los 21 años fue bastante normal».

Lo mismo hizo Rhys Hoskins, quien cumplió 21 años el Día de San Patricio del 2014 y fue de bar en bar con sus compañeros de equipo en la Universidad Cal State-Sacramento.

Fue inolvidable la vez que tomó su primera cerveza legalmente, recordó Hoskins, porque estaba teñida de verde.

Recuerda esa época de su vida con cariño. Tampoco puede imaginar que su versión con 21 años pudiera manejar todos los rigores de las Grandes Ligas.

«Eso es lo primero que pienso cuando veo la liga ahora mismo», reconoció Hoskins.

«La liga se está convirtiendo más joven, ¿verdad? Obviamente, es una anomalía, pero esto se está volviendo más y más normal, mientras avanzamos. No solo como pelotero, pero ni siquiera estaba listo para valerme por cuenta propia en esta clase de ambiente. Es una gran responsabilidad. Todavía necesitaba algo de orientación en el día a día, y necesitaba el lujo de equivocarme de vez en cuando y aprender de eso».

«Chourio es súper impresionante. Si tienes a las personas correctas a tu alrededor, eso lo hace más fácil. Pero también debes tener casi una mayor madurez mental para poder hacer eso».

Chourio jamás duda en elogiar a sus compañeros y coaches de los Cerveceros por ayudarlo a navegar su temporada de novato. Ese grupo incluye al manager asociado Rickie Weeks, quien tiene una idea de lo que Chourio está sintiendo esta semana.

Weeks fue subido por Milwaukee el 12 de septiembre del 2003, el día antes de que cumpliera 21 años. El equipo estaba en San Francisco, pero no hubo fiesta.

«Hombre, yo era un mudo en esos días», expresó Weeks.

«En ese entonces había veteranos de 40 años. Entré, fui a mi asiento y me senté. Nadie lo reconoció y a mí tampoco me importó. Todo ese año, pasar de la universidad al campeonato en Clase-A, a las Grandes Ligas, todo fue de un golpe. Entonces no celebré mi cumpleaños y no me preocupé por un cumpleaños, créeme».

Debido a que está en los Entrenamientos de Primavera, y tiene todo un año de experiencia, Chourio podría disfrutar mejor de su cumpleaños 21. Planeaba una cena con su novia después del partido Cerveceros-Cachorros.

«Es lo que he soñado, pero debo ser honesto. No pensé que sucedería tan rápido», reconoció Chourio. «No me malinterpreten, es lo que he querido y lo que he soñado Simplemente, te sucedió más rápido de lo que pensé».