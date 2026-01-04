El papa León XIV durante la audiencia general semanal en el Aula Pablo VI, Ciudad del Vaticano, 20 de agosto de 2025. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI ////////// Vatican City (Vatican City State (Holy See)), 20/08/2025.- Pope Leo XIV during the weekly general audience in the Paul VI Hall, Vatican City, 20 August 2025. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI

El papa León XIV ha afirmado este domingo que «el bien del pueblo venezolano debe prevalecer» ante cualquier otra consideración, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y ha urgido a garantizar la soberanía y el estado de derecho en el país caribeño.

«Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevelecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz», dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

