En el suroeste de China, entre los acantilados de la provincia de Guizhou, se levanta una obra que ya figura como referente global: el puente del Gran Cañón de Huajiang.

Con su tablero suspendido a 625 metros sobre el río Beipan —más del doble de la altura de la Torre Eiffel— la estructura se convertirá en el puente más alto del mundo cuando abra al tráfico en otoño de este año.

Pruebas superadas con éxito

Aunque aún no está en funcionamiento, las pruebas de carga confirmaron la solidez del proyecto.

Durante cinco días, 96 camiones cargados con más de 3.300 toneladas recorrieron el puente en distintos escenarios de circulación. Sensores ubicados en puntos clave midieron tensión, vibraciones y deformaciones, confirmando la seguridad de la infraestructura.

Dimensiones récord y conectividad transformadora

El puente de Huajiang no solo impresiona por su altura. Con 2.890 metros de longitud total, un vano principal de 1.420 metros y torres de hasta 332 metros, figura también entre los puentes colgantes más largos del planeta.

Pero su impacto va más allá de los récords: reducirá el tiempo de viaje entre Liuzhi y Xifeng de cinco horas a apenas una, y lo que antes requería una travesía de una hora por el cañón, ahora podrá recorrerse en solo 90 segundos.

Construcción en tiempo récord

El proyecto, iniciado en 2022, sorprendió a expertos internacionales por su rapidez, explica DW.

“En otras partes del mundo, una obra de esta magnitud tarda entre cinco y diez años”, explicó el profesor Mamdouh El-Badry, de la Universidad de Calgary. El Huajiang se completó en poco más de tres.

Turismo y récord Guinness

Además de ser una vía estratégica, el puente se convertirá en atractivo turístico. Contará con pasarelas de cristal, actividades como puenting y parapente, y vistas privilegiadas sobre el Beipan.

Según el Libro Guinness de los Récords, pasará a ser el puente más alto del mundo en cuanto a la distancia de su tablero al suelo, superando al Puente Beipanjiang (Duge) con 565,4 metros.