Kate Jackson, Jaclyn Smith y Cheryl Ladd se reunirán para celebrar el 50 aniversario de la icónica serie de televisión ‘Los Ángeles de Charlie’ en el PaleyFest, que se celebrará en Los Ángeles el próximo abril.

En este festival anual, que congregará a seguidores con las estrellas de algunas de las series más exitosas de la televisión, participarán este año elencos de series como ‘Nobody Wants This’, la aclamada ‘The Pitt’ o ‘The Shrinking’, protagonizada por Harrison Ford.

La edición de este año contará con la presencia de Kristen Bell, Zach Braff, Adam Brody, Sarah Chalke, Lily Collins, Donald Faison, Jon Hamm, Bill Lawrence, Justine Lupe, Olivia Munn, Ashley Park, Amanda Peet, Jason Segel, R. Scott Gemmill, Rhea Seehorn, Darren Star, Karolina Wydra y Noah Wyle, entre otros, según la organización.

‘Los ángeles de Charlie’, que se centraba en tres mujeres que trabajaban para una agencia privada de detectives, comenzó como una serie de televisión que se emitió entre 1976 y 1981.

Posteriormente, llegó a la pantalla grande con dos películas, ‘Los ángeles de Charlie’ (2000) y ‘Los ángeles de Charlie: a toda velocidad’ (2003), en las que el trío protagonista estaba formado por Cameron Díaz, Lucy Liu y Drew Barrymore.