La Escuela Básica Estatal Antonio José Ricaurte, ubicada en la UD 145 de la parroquia Dalla Costa, San Félix, a pocos metros del módulo de salud, amaneció convertida en un escenario de pesadilla.

Desconocidos, presuntamente hampones que planificaron su ataque, forzaron puertas y ventanas para irrumpir en los salones, donde desataron una furia vandálica sin precedentes; pizarras bañadas en excremento humano, pupitres hechos astillas, libros rasgados, material didáctico pulverizado y obscenidades garabateadas en carteles y pizarrones.

Maestros quedaron pasmados ante la escena, que supera cualquier hurto simple y apunta a un ensañamiento deliberado contra este centro con más de 600 alumnos desde preescolar hasta sexto grado.

Temor en la escuela

El impacto se extendió como reguero de pólvora entre padres, representantes, alumnos, maestros y directivos, quienes al presenciar el destrozo fueron poseídos por un temor colectivo.

«Es la primera vez que vemos algo de esta magnitud; dejaron su marca y firma en las aulas, como un desafío», relatan vecinos que, sorprendentemente, no percibieron la presencia de los criminales durante la noche.

Funcionarios de diversos cuerpos policiales acudieron de inmediato para realizar pesquisas preliminares, levantando evidencias y no descartando la participación de personas conocidas o incluso estudiantes del propio plantel. La ola barbárica deja suposiciones de motivaciones internas, con llamados urgentes a indagar hasta dar con los responsables.

Los afectados exigen a las autoridades no solo contención, sino justicia profunda para este crimen que paraliza la educación en la zona. Mientras las aulas permanecen selladas, la comunidad educativa tiembla ante la sombra de la impunidad, preguntándose si este será el detonante para reforzar la vigilancia en planteles vulnerables de San Félix.