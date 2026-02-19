Con el objetivo de blindar la esencia de las «Fiestas más criollas del mapa», la alcaldía del municipio Rómulo Gallegos, cuya capital es Elorza, ha prohibido la difusión de géneros musicales que promuevan la violencia o el lenguaje explícito. Durante el asueto, el ambiente sonoro deberá ser 100 % folclórico, priorizando el arpa, cuatro y maraca.

Esta medida busca evitar la desvirtuación cultural que ha afectado a otras festividades regionales en años recientes.

La normativa es tajante respecto al uso de espacios públicos: queda prohibida la permanencia de vehículos con sistemas de sonido de alta potencia (comúnmente conocidos como «sound cars»)

Asimismo, para garantizar la integridad física de los asistentes y el orden en las calles, se ha vetado el uso de espumas de carnaval y otros agentes químicos.

Bajo la premisa de «la moral y las buenas costumbres», las autoridades vigilarán cualquier comportamiento que resulte indebido o perturbador para las familias visitantes.

Sanciones y multas

El régimen de sanciones representa uno de los puntos más innovadores y severos de la Gaceta. Las multas están ancladas a la tasa de cambio más alta del Banco Central de Venezuela (BCV), con montos que oscilan entre los 50 y 200 tipos de cambio.

Sin embargo, el decreto añade una cláusula de «prestigio digital»: si una infracción es grabada y se vuelve viral en redes sociales, afectando la imagen de las fiestas o del municipio, el costo de la multa se duplicará de forma automática.

Para financiar la logística y el despliegue de seguridad, el municipio ha implementado un impuesto temporal al expendio de licores que estará vigente durante la semana festiva.

Además, equipos de inspección realizarán recorridos constantes por los comercios locales para verificar el cumplimiento de los precios y las normas sanitarias, asegurando que el flujo comercial sea transparente y beneficioso para la economía local.