El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este jueves que se encuentra en una fase de «recopilación de información» para determinar la mejor vía de retomar el contacto con las autoridades venezolanas.

No obstante, la institución subrayó que cualquier acercamiento formal debe ocurrir estrictamente a petición de Caracas.

Durante una rueda de prensa, la portavoz del organismo, Julie Kozack, enfatizó que «cualquier contacto debe nacer de un requerimiento de las autoridades venezolanas», indicando que el Fondo está evaluando si la relación se retomará mediante asistencia técnica u otras modalidades.

Asimismo, apunto que el reinicio formal de las relaciones requiere el respaldo de la mayoría de los países miembros del FMI, de acuerdo con sus protocolos internos.

Mientras la relación permanezca en pausa, el FMI no puede realizar consultas del Artículo IV, desarrollar capacidades técnicas ni ofrecer asistencia financiera. Por ahora, solo se permiten «contactos de bajo nivel» con fines exploratorios.

La portavoz confirmó que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, ha mantenido conversaciones sobre el caso venezolano con el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. Este giro se produce tras la pausa en las relaciones iniciada en 2019 debido a crisis de reconocimiento institucional.

El escenario ha cambiado con el ascenso de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, quien cuenta con el reconocimiento de Washington y el respaldo público del presidente Donald Trump.

«En casos de dudas sobre el reconocimiento gubernamental, nos guiamos por la postura de la comunidad internacional y de nuestros miembros, representados por la mayoría del poder de voto en el FMI», reiteró Kozack.