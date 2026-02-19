Venezuela y Estados Unidos acordaron combatir juntos el narcotráfico en la región durante un encuentro en Caracas de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, con el jefe del Comando Sur estadounidense, Francis Donovan, informó el ministro de Comunicación venezolano, Miguel Ángel Pérez Pirela.

«Ambos países acordaron trabajar en el diseño de una agenda de cooperación bilateral para la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas» y el terrorismo, así como para abordar juntos la migración, señaló el funcionario en la red social X.

Los ministros de Defensa y de Interior de Venezuela, Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello, respectivamente, también se encontraban en la reunión, según el ministro de Comunicación.

«El encuentro ratifica que debe ser el camino diplomático el mecanismo para resolver divergencias y abordar temas de interés binacional y regional, de interés para todas las partes», agregó.