Desde el campamento de entrenamiento de los Astros de Houston en West Palm Beach, José Altuve rompió el silencio sobre la noticia que sacudió al entorno del béisbol venezolano: su ausencia en el próximo Clásico Mundial de Béisbol.

Pese a sus deseos de uniformarse, el estelar grandeliga no recibió el visto bueno debido al rechazo de su póliza de seguro.

Altuve confesó que la situación lo tomó por sorpresa, ya que hasta poco antes del anuncio oficial, daba por sentada su participación.

«Ese tema fue bastante loco. Hasta dos o tres días antes pensé que ya estaba listo. Incluso tengo unas entradas por ahí; si quieres, te las regalo», bromeó con la prensa, intentando suavizar el trago amargo.

Sin embargo, detrás del humor, el carabobeño no ocultó su decepción.

«Intentamos por todos los medios, pero cuando las cosas se salen de control no hay nada que hacer. Siento mucha frustración. Mi familia, Omar López y yo estábamos muy emocionados por representar al país», dijo.

Factores detrás del «No»

Aunque Altuve ha sido un jugador consistente y saludable, la fractura del pulgar derecho que sufrió en la edición anterior del Clásico —tras un pelotazo en las semifinales contra Estados Unidos— parece haber pesado en la decisión de las aseguradoras.

Aquella lesión le costó perderse los primeros 43 juegos de la temporada regular con Houston.

«No sé qué tanto pudo afectar la lesión pasada, pero también hablaron de la edad y un sinfín de cosas que a veces uno no entiende», analizó el «Astroboy».

Pese a su baja, el intermedista envió un mensaje de tranquilidad a la afición venezolana, destacando la profundidad de la banca nacional.

Para Altuve, la presencia de figuras como Gleyber Torres, Andrés Giménez y Eugenio Suárez garantiza que la posición estará bien cubierta. «Tenemos un tremendo equipo; el hecho de que yo no esté no cambia mucho las expectativas», afirmó.

El futuro: 3.000 hits en la mira

Con un contrato que lo vincula a los Astros hasta 2029, Altuve encara la etapa final de su carrera con objetivos de leyenda. Con la extensión firmada en 2024, el venezolano tiene la ruta trazada para alcanzar hitos históricos como la cifra de los 3.000 hits, conquistar un nuevo anillo de Serie Mundial y cimentar su camino hacia el Salón de la Fama en Cooperstown.