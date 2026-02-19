Para Wilyer Abreu, vestir el uniforme de la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol (CMB) no es solo un compromiso deportivo, sino la validación de su ascenso en las Grandes Ligas.

En una reciente entrevista para One Baseball Network, el zuliano expresó su entusiasmo por ser parte del roster dirigido por Omar López.

«La verdad es que estoy muy feliz y muy contento de poder representar a Venezuela. Sé que esto es muy importante para todos nosotros y vamos a dar lo mejor», afirmó el patrullero.

A pesar de contar con solo tres campañas en la Gran Carpa, Abreu se ha ganado la confianza del cuerpo técnico para custodiar el jardín izquierdo de forma titular. Su presencia completa una de las praderas más electrizantes del torneo, donde compartirá labores con figuras de la talla de Ronald Acuña Jr. y Jackson Chourio.

El pelotero aseguró estar trabajando para alcanzar su máximo nivel físico y mental antes del torneo.

Asimismo, subrayó la importancia de la cohesión entre los jugadores para avanzar hacia las fases finales.

Abreu definió esta convocatoria como una recompensa directa a su disciplina y rendimiento con los Medias Rojas de Boston.

Con la mirada puesta en el título, Abreu y el resto de la delegación venezolana se preparan para enfrentar un desafío que paralizará al país, con la esperanza de llevar la bandera lo más lejos posible en la cita mundialista.