El Real Madrid confirmó este jueves haber entregado a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado 17 de febrero durante el encuentro de Liga de Campeones ante el Benfica (0-1).

El club blanco busca esclarecer los presuntos insultos racistas proferidos por el argentino Gianluca Prestianni hacia Vinícius Júnior.

A través de un comunicado oficial, la entidad madridista subrayó su «colaboración activa» en la investigación abierta por la UEFA tras los «inaceptables episodios de racismo» vividos en el Estadio da Luz.

«El Real Madrid seguirá trabajando con todas las instituciones para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad», afirmó el club, que ha recopilado imágenes de aficionados realizando gestos despectivos en la grada de Lisboa.

Además, el club agradeció las muestras de apoyo y cariño que el jugador brasileño ha recibido desde todos los sectores del fútbol mundial.