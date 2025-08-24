La tranquilidad de la parroquia Crucita de Ecuador, se vio abruptamente quebrantada la tarde del sábado 23 de agosto. Cinco hombres fueron asesinados en un violento ataque armado perpetrado en el sector La Gilces, un hecho que ha generado consternación y un fuerte llamado a las autoridades para intensificar la seguridad en la zona.

Según versiones preliminares recopiladas por la policía, alrededor de las 16:15, un grupo de sicarios a bordo de un vehículo llegó al lugar, cerrando el paso a un automóvil gris que circulaba por la vía. De manera indiscriminada, los atacantes abrieron fuego con armas de guerra, dejando cinco víctimas fatales en el interior del vehículo.

El auto quedó detenido al costado de la carretera, con evidentes impactos de bala en el parabrisas y las ventanas.

Tres cuerpos fueron localizados en la parte trasera del vehículo, mientras otros dos fueron encontrados en los asientos delanteros. Hasta el momento, las identidades de las víctimas no han sido reveladas oficialmente.

La Policía Nacional y Fiscalía ya han iniciado las investigaciones para esclarecer los motivos detrás del ataque y dar con los responsables. Vecinos de la parroquia manifestaron su miedo y preocupación ante la ola de violencia que afecta a la región, solicitando mayor presencia policial y medidas urgentes para garantizar la seguridad ciudadana.

Este hecho se suma a otros casos de violencia en Manabí, región que en los últimos meses ha registrado un aumento en los ataques armados vinculados a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales. Las autoridades locales han anunciado la implementación de operativos especiales para combatir este tipo de hechos y restablecer la tranquilidad en Crucita y zonas aledañas.