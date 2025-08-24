El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, negó que en Venezuela haya campamentos de grupos armados colombianos, luego de que el director de la Administración de Control de Drogas de EEUU (DEA), Terry Cole, acusó a Caracas de colaborar con guerrillas de la nación andina en supuestas operaciones de narcotráfico.

«Aquí se puede decir que no hay campamentos de ningún tipo de grupos terroristas de esta índole, de estos tradicionales que se han dividido, que han acudido a los llamados de paz, una parte de ellos, pero que son grupos definitivamente ya carentes de ideología y dedicados al narcotráfico», expresó el jefe castrense.

En una declaración con motivo del inicio de una jornada de alistamiento de las «fuerzas milicianas», transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino sostuvo que la frontera con Colombia es muy «porosa», lo que, aseguró, permite el paso de «grupos armados».

A su vez, advirtió que su país actúa como «muro de contención» contra quienes pretenden «establecerse».