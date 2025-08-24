María De Grazia celebró este domingo la excarcelación de su padre, el exdiputado Américo De Grazia, quien se encontraba detenido desde el 7 de agosto de 2024, y aseguró que, por el momento, desconocen los detalles legales de la medida.

A través de un video publicado en la cuenta de Instagram del político, María Andreina expresó su alivio y alegría, señalando que, por el momento, la familia desconoce los detalles legales de la liberación.

«Gracias a Dios a mi papá (…) lo excarcelaron. Por ahora desconocemos los detalles legales, pero debo decir que hoy mi papá duerme con mi familia», afirmó.

Asimismo, agradeció a todas las personas que contribuyeron a la excarcelación de su padre y a quienes brindaron apoyo a su familia durante el último año.

«Hoy la familia De Grazia finalmente duerme en paz», manifestó.

A su vez, hizo un llamado a continuar la lucha por la liberación de todos los presos políticos en el país.

«Seguimos orando por la libertad de todos los presos políticos, para que este abrazo llegue pronto a sus familias», concluyó.