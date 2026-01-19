Las manzanas 34 y 35 del sector Gran Sabana, conocido como «las casitas del Core 8» en la parroquia Unare, se convierten en un pantano de aguas fecales. Vecinos denuncian que, con el inicio de clases en el Liceo Luis Beltrán Prieto Figueroa, los estudiantes transitan diariamente por lagunas de cloacas desbordadas, un foco de contaminación que amenaza con enfermedades y plagas.

Han pasado más de dos semanas desde que los residentes alertaron sobre bocas de visita colapsadas y cachimbos obstruidos en sus viviendas. Ni Hidrobolívar ni la Alcaldía de Caroní han respondido a los llamados. «Hemos reportado el problema múltiples veces por VenApp y directamente a representantes, pero solo queremos una solución de raíz, no parches», afirma Francisco Gómez, dirigente del consejo comunal y vecino afectado.

Gómez vive frente a una de las lagunas principales. «En las noches, nubes de plagas invaden las casas, atraídas por el monte al lado del liceo y estas aguas estancadas», describe. La calle, destruida por el flujo constante, está llena de huecos que agravan el drama.

Dengue en Alerta y Estudiantes en Riesgo

La situación ya cobra factura: lugareños reportaron casos de dengue en la zona. La Dirección de Salud de Bolívar envió un equipo de Epidemiología para evaluar a los niños afectados. «Tememos que se expanda por las aguas que corren a lo largo de la calle», advierten los vecinos.

El panorama empeora con el bullicio escolar. «Los alumnos del liceo tienen que zanquear lagunas de aguas negras frente a dos viviendas en las manzanas 34 y 35», explica Gómez. Ancianos y niños completan el grupo vulnerable expuesto a infecciones diarias.

La comunidad exige intervención inmediata. «Esto no solo genera enfermedades, sino que ha destruido la vía pública», claman. Mientras Hidrobolívar y Caroní guardan silencio, la gente sobrevive en medio del hedor y el peligro.