En las últimas dos semanas, se han registrado más de 10 incendios forestales entre los municipios Tucupita y Casacoima, en el estado Delta Amacuro, según reportes de los habitantes afectados. Seis de estos incidentes ocurrieron en la capital deltana.

El pasado martes, residentes de Villa Bolivariana (Tucupita) —donde conviven cerca de dos mil personas— informaron sobre un incendio forestal cuya humareda invadió sus viviendas durante aproximadamente dos horas. El cuerpo de bomberos de la entidad atendió el caso y logró sofocar las llamas en el punto de origen.

Sin embargo, los incendios no se limitan a Tucupita; en el municipio Casacoima, los bomberos han extinguido cuatro incendios de mediana magnitud en sectores como El Triunfo y Sierra Imataca.

Ante esta situación, las comunidades colindantes con áreas boscosas temen que el fuego alcance sus hogares. Durante el verano, las quemas recurrentes incrementan el riesgo.

La humareda también llega al centro de Tucupita, afectando así con enfermedades respiratorias a las personas, pero también la visibilidad en las carreteras.