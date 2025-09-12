Venezuela ha exportado un total de 300 toneladas de cacao en grano a Rusia en los últimos dos meses, como parte de un acuerdo bilateral.

El envío más reciente, que consistió en 100 toneladas con destino a Moscú, tuvo lugar esta semana, según la presidenta de la Corporación Socialista de Cacao Venezolano, Keila Martorelli.

Martorelli destacó que este envío refuerza el compromiso de Venezuela con la diversificación económica y la promoción de productos agrícolas de alta calidad.

La comercialización se realizó en colaboración con la empresa rusa Nueva Producción de Cacao, como resultado de un acuerdo bilateral destinado a fomentar el intercambio comercial entre ambas naciones.

Adicionalmente, se anunciaron nuevos envíos como parte de una estrategia de expansión comercial sostenida.