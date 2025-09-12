Roberto Pulido, gerente general de Copa Airlines en Venezuela, anunció su regreso a la empresa con el objetivo de recuperar e impulsar las operaciones que la aerolínea tenía en el país antes de la suspensión de sus vuelos.

El plan de la empresa es «conectar a Venezuela cuantas veces sea posible en cada una de las ciudades donde operamos».

Antes de la interrupción de sus servicios, la aerolínea mantenía una fuerte presencia en el país con las siguientes rutas y frecuencias como Caracas-Panamá (tres vuelos diarios), Valencia, Maracaibo, Barquisimeto y Barcelona (estado Anzoátegui) con vuelos diarios a cada ciudad hasta tres frecuencias en los casos de Barquisimeto y Barcelona.

Pulido señaló que la meta es restaurar todas estas rutas y frecuencias.

Actualmente, la aerolínea ya cuenta con dos vuelos diarios a Maiquetía y está gestionando con las autoridades aeronáuticas para añadir un tercero, lo que les permitiría alcanzar su nivel de operación original en esa ruta.

En una entrevista radial, Pulido destacó las principales fortalezas de Copa Airlines.

«Ser la aerolínea más puntual de Latinoamérica por una década, contar con aviones de última tecnología y tener el Hub de las Américas en Panamá», concluyó.