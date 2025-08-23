El Sistema de Orquestas de Ciudad Guayana ha informado que los cupos para sus próximas audiciones y programa de formación se han llenado por completo en un tiempo récord de menos de 24 horas.

El cierre anticipado del proceso de inscripción es un reflejo del creciente interés y la pasión por la música que existe en la comunidad.

La institución musical expresó su gratitud por la masiva respuesta de los aspirantes y sus familias, destacando que el entusiasmo ha superado todas las expectativas.

«Estamos profundamente conmovidos por el inmenso interés que ha despertado nuestra convocatoria. Ver cómo nuestra comunidad abraza la música con tanta energía es increíblemente gratificante y nos motiva a seguir fortaleciendo nuestra labor,» dice el texto publicado en su cuenta de Instagram.

Pese a que el proceso de inscripción está cerrado, el Sistema ha invitado a la comunidad estar pendiente de sus próximos anuncios, indicando que «la nueva temporada 2025-2026 está próxima a comenzar y se anunciarán nuevas oportunidades para integrarse a esta gran familia musical».