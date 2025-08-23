El sexagenario Lino Rafael Velásquez Camacaro, de 67 años, fue brutalmente asesinado a puñaladas por su hijo de aproximadamente 37 años en su vivienda ubicada en la calle Jesús Soto, barrio El Llanito, parroquia Unare de Puerto Ordaz. El hecho ocurrió pasadas las seis de la tarde del jueves.

Según testigos, la víctima se encontraba descansando en una silla de extensión en la parte posterior de su casa cuando su hijo, posesionado por la ira y armado con un cuchillo, lo atacó sin mediar palabras.

La víctima gritó pidiendo auxilio y los vecinos acudieron en su ayuda armados con piedras y palos, pero para entonces ya era demasiado tarde. El agresor huyó del lugar, aunque fue capturado en una zona cercana conocida como la chicharrotera, entrada de Villa Bahía, avenida Atlántico.

Vecinos indicaron que el homicida sufría un cuadro esquizofrénico y que en ocasiones anteriores había agredido físicamente a su padre, causando lesiones graves. Aunque se desconocen las razones exactas del ataque, se presume que una discusión pudo haber desencadenado la tragedia.

El cadáver fue levantado por una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la autopsia y las investigaciones preliminares.

Una vecina relató: “Cuando llegamos a auxiliar a Lino, ya era demasiado tarde, agonizaba en el suelo con numerosas heridas, incluso en la cabeza”.

Se presume que el hombre intentó defenderse, en el sitio del suceso estaban todas las pertenencias del infortunado hombre regadas por el suelo.

Residentes aseguraron que Lino Rafael, era una persona buena con su hijo, también una persona muy humilde, no se metía con sus vecinos.