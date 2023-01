Nuevamente los docentes activos y jubilados, representante de la Federación Venezolana de Maestros de Piar (FVM), y sector Salud, se reunieron en la Plaza del Ejercito en Upata, para llevar a cabo la segunda asamblea de educadores, llamado que realizó el Comando Intersindical del municipio Piar y así dar a conocer algunos puntos, como estar pendiente de las asambleas y reuniones que se vayan hacer.

Yerina Martínez, presidenta de la Federación Venezolana de Maestros de Piar (FVM), expresó, “un año en discusión del contrato colectivo y aun no se ha dado respuestas, asimismo, contamos con un gobierno que no voltea la cara para ver a los docentes, los cuales no cuentan con HCM, 280% deben desde el 2018, los cuales son pasivos laborales y otros beneficios”.

Bono sin incidencia

La presidenta resaltó que el bono cancelado este lunes para los educadores, “no tiene incidencia en el salario, el gobierno está acostumbrado darles a los educadores una migaja, que no alcanza para nada, pues, la inflación está por el orden de los 800 dólares para la canasta básica, por lo tanto, estamos en la calle dando la batalla por un salario justo”.

Mientras que Juan Manuel López Bouchard, secretario de la FVM, resaltó que el sector salud, profesores universitarios, obreros, directivo, docentes, se sumaron en la concentración, “exigimos nuestros derechos reivindicativos, vamos a seguir haciendo presión, si la Ministra no da su brazo a torcer en reunirse con nosotros y firmar la contratación colectiva y que no lo pulverice el dólar, seguiremos haciendo más asambleas y protestas pacíficas”.