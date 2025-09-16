Óscar Torrealba, coordinador de proyectos y miembro del comité académico de Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) indicó que el propietario de una pequeña empresa formal en Venezuela, que esté operando, invierte al menos 1.135 horas al año para realizar trámites recurrentes y cumplir con procedimientos administrativos, permisos, renovaciones, requisitos y pagos de impuestos, entre otros, que permiten que la empresa siga funcionando.

De este tiempo, unas 504 horas anuales se dedican solo al pago de impuestos.

«En Venezuela los impuestos se declaran con una periodicidad quincenal», explicó.

Asimismo, agregó que, además de esto, en la cantidad de horas utilizadas también influyen las fallas en portales web oficiales destinados al pago de tributos, así como los retrasos que pueda ocasionar el mal funcionamiento de de los servicios de Internet.

El economista indicó que, en relación con las horas totales que se dedican a los trámites administrativos «¿Esto en qué se traduce? Bueno, si dividimos las horas entre 24, daría 47 días continuos; de los 12 meses, estamos hablando básicamente de mes y medio cumpliendo con trámites burocráticos», puntualizó.

El representante de Cedice indicó que los datos pertenecen al estudio «Informe Burocrático», elaborado anualmente por el Adam Smith Center, el cual evalúa el tiempo que los pequeños empresarios invierten en la formalización y el funcionamiento de sus negocios, y se enfoca en 18 países de América Latina y el Caribe, además de Portugal, España e Italia.

Aunque los datos pertenecen al año 2024, ya que en la investigación de 2025 a Venezuela no la incluyeron, Torrealba apuntó que la información obtenida revela que las pequeñas empresas destinan un alto número de horas a la realización de trámites para poder funcionar, dijo en entrevista para Fedecámaras Radio.