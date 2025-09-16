Un informe reciente de la casa de cambio Zoom, presidida por César Atencio, ha revelado una situación preocupante para la economía venezolana y es que el país se ha convertido en un exportador neto de remesas.

De acuerdo el reporte, por cada dólar que ingresa a Venezuela, dos salen hacia Colombia. Esta tendencia se ve agravada por una notable caída en las remesas formales.

Por su parte, los datos de Western Union, citados por Atencio, indican que han disminuido del 60 % al 47 % en el último año.

El especialista atribuye esta reducción a dos factores principales, el riesgo de fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) en EEUU y el diferencial cambiario.

A nivel regional, el informe también señala que el flujo total de remesas en América Latina desaceleró en 2024, con una caída de entre el 10 % y el 15 % en contraste con los 160 mil millones de dólares que la región recibió en 2023.

Atencio apuntó que Venezuela cuenta con solo 132 puntos formales para el envío de remesas, cifra muy baja comparada con los 25 mil de Colombia o los 100 mil de México.

Para combatir esta situación, el presidente de Zoom propone la implementación de corresponsalía bancaria en comercios como farmacias y supermercados, siendo una medida podría captar hasta 800 millones de dólares adicionales al año.