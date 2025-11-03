En un nuevo hecho de violencia que conmueve a la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, fue encontrado el cuerpo sin vida de Wendy Molina, una mujer venezolana de 36 años reportada como desaparecida días atrás en el departamento de Arauca.

Wendy Molina, madre de dos hijos menores de edad, residía en la Vereda Los Chorros, municipio de Arauquita.

Según las investigaciones preliminares, la mujer habría estado secuestrada por grupos guerrilleros activos en la zona antes de ser asesinada con múltiples impactos de arma de fuego.

El cadáver fue hallado a orillas de la carretera, con signos visibles del ataque. Vestía un suéter azul de mangas largas, pantalón tipo sudadera negro con franjas blancas y zapatos deportivos negros.

La presencia constante de grupos armados ilegales ha generado un clima de miedo entre los pobladores rurales, aumentando la alerta en la región, donde la violencia sigue siendo un desafío diario.

Las autoridades locales ya iniciaron investigaciones para determinar los motivos del asesinato y dar con los responsables.

Este crimen se suma a una serie de actos violentos que afectan a Arauca y sus alrededores, evidenciando la difícil situación de seguridad que enfrentan las comunidades en la frontera.