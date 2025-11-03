El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) ha emitido un pronóstico que alerta a los habitantes de Ciudad Guayana, estado Bolívar, sobre la presencia de un clima inestable para este lunes 3 de noviembre de 2025, con predominio de nubosidad y potencial de precipitaciones.

Según los reportes oficiales del Inameh, se espera que durante la tarde y noche de hoy, la zona experimente un incremento en el desarrollo nuboso, lo que estará asociado a lluvias, chubascos e incluso la posibilidad de ocasionales descargas eléctricas.

A pesar de que las primeras horas de la mañana pudieron presentar un cielo parcialmente nublado, el ente meteorológico señala que la presencia de mantos nubosos se mantendrá sobre la región, en concordancia con la previsión de precipitaciones variables en el sur y oriente del país.

Las autoridades de Protección Civil y los organismos de gestión de riesgo hacen un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales del Inameh y a tomar las previsiones necesarias ante la posibilidad de fuertes aguaceros, especialmente en zonas vulnerables a inundaciones.

Se recomienda a los conductores y peatones extremar la precaución debido a la posible reducción de visibilidad y el pavimento mojado.