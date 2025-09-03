En un emotivo acto de justicia social se entregaron las llaves de 40 apartamentos en el urbanismo “El Gigante Hugo Chávez Frías”, ubicado en el Polo Endógeno de Cayaurima, parroquia Vista Hermosa.

Cada hogar entregado es una muestra del esfuerzo de un Gobierno nacional y regional que trabaja de la mano del Poder Popular para garantizar el bienestar y la inclusión social.

‎Las familias recibieron las llaves de sus modernos apartamentos.

Las autoridades, en compañía del Poder Popular, inspeccionaron las torres que están en construcción, fortaleciendo el trabajo para futuras entregas.

La entrega la hizo el ministro para el Hábitat y Vivienda, Raúl Paredes, acompañado por la gobernadora Yulisbeth García y del alcalde del municipio Angostura del Orinoco, Sergio Hernández.