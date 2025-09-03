Las exportaciones petroleras de Venezuela superaron los 900 mil barriles diarios en agosto, el nivel más alto desde noviembre, después de que la productora de energía Chevron (CVX.N), recibiera una licencia que permite que el crudo del país miembro de la OPEP regrese al mercado estadounidense tras una pausa de cuatro meses, según datos de envío.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió en julio una autorización restringida para que Chevron, uno de los principales socios de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela, opere en el país sudamericano sancionado y exporte su petróleo.

La reanudación de los flujos de Chevron a Estados Unidos, junto con cargamentos más grandes al principal destino de Venezuela, China, llevaron a un aumento del 27 % en las exportaciones el mes pasado a un promedio de 966 mil 485 bpd, según datos basados ​​en los movimientos de buques tanque.

La producción estable y la ausencia de interrupciones en los mejoradores de crudo y las plantas de mezcla de la Faja del Orinoco también contribuyeron al aumento de los inventarios y las exportaciones de petróleo, según un documento interno de PDVSA.

Las exportaciones a China, tanto directas como indirectas tras las transferencias de buque a buque, representaron el 85 % del total de flujos de salida del país el mes pasado, una reducción con respecto a casi el 95 % en julio. Unos 60 mil bpd de petróleo venezolano llegaron a Estados Unidos, mientras que Cuba recibió unos 29 mil bpd de crudo y combustible. Varios cargamentos de metanol venezolano se dirigieron a Europa.

Venezuela exportó unas 275 mil toneladas métricas de derivados del petróleo y petroquímicos en agosto, lo que representa un aumento respecto a las 227 mil toneladas enviadas durante el mes anterior y la mayor cantidad desde mayo.

El país incrementó las importaciones de petróleo ligero y nafta, muy necesarios para diluir su producción de petróleo extrapesado y producir crudos exportables, alcanzando los 99 mil bpd, frente a los 58 mil bpd de julio, según los datos. (Reuters)